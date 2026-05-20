All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった、北海道在住60歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：wtnbmasaki年齢・性別：60歳・男性居住地：北海道家族構成：本人、母（84歳）、妹（48歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：パート・アルバイトリタイア前の年収：180万円現預金：200万円リスク資産：0円年金生活で貯金ができているか