◇ナ・リーグドジャース0−1パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの山本が1球に泣いた。初回1死から2番アンドゥハーにスプリットを捉えられ、左翼席へ先制弾を浴びた。7回3安打1失点、8奪三振と好投も、打線の援護なく今季4敗目を喫し「凄く悔しい失投。相手がいい投手だったので、初回に失投して先制されているようでは駄目」と唇をかんだ。立ち上がりの初回は「課題の一つ」と認める。この日も27球を要し