¡ÒÀÖºä¡¦Ä¶¹âµé¥µ¥¦¥Ê£²¿Í»àË´¡Ó¡Ö°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥µ¥¤¥³ー¤È¾ïÏ¢¤Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×Å¹ÊÞ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò¡È¥¹¥Æ¥Þ¡Éµ¯ÍÑ¤·¤¿²ÄÇ½À­¤â¡Ö¥­¥ã¥ó¥»¥ëÂ³¤¯¡×¤È¶È³¦¤ÏÈáÌÄ

Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇÉ×ÉØ¤¬»àË´¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¡¢22Æü¤Ç1½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£ÁÜºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡ÖÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÅÅ¸»¤ò2Ç¯Á°¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥¢¤Î¼è¤Ã¼ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ÊÄ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Î¤º¤µ¤ó¤Ê±¿±Ä¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÉ×ÉØ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¤Ç·î³Û39Ëü±ß¤â¤¹¤ë¡È¹âµé¥µ¥¦¥Ê¡É¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤Ï¥µ¥¦¥Ê¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²èÁü¡ÓÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÊú¤¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤ß¤Ä¤á¤ë¾¾ÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤È¡¢¿åÃå½÷À¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤Î£Ó£Î£Ó
¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ï¸å¤«¤éÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¡×¡£15Æü¸á¸å0»þ25Ê¬¤´¤í¡¢5³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î¤¦¤Á3³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤«¤é½Ð²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÈó¾ï¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉÂâ¤¬¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÃË½÷2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÉ×ÉØ¤Ç½÷À¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤¬Ê¤¤¤Èï¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤Î¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¤Î¼è¤Ã¼ê¤¬ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë³«ÊÄ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï²¡¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¥ªー¥Êー¤¬Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÅÅ¸»¤ò¡Ø2Ç¯Á°¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
É×¤ÎÀ¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÎ¾¼ê¤Ë¤ÏÈé²¼½Ð·ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¤Ë¤ÏÃ¡¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ23Æü¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¸å¤«¤é¼è¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿À×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÆ°ºî¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¡ÖL»ú·¿¤ÎÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥È¤¬Æ°¤«¤º¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¶È³¦¤ËÂçÂÇ·â¡ÖÍ½Ìó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤Ï2022Ç¯8·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢·î³Û¤ÇºÇÂç39Ëü±ß¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¡£³«Å¹Åö»þ¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëA»á¤¬¤«¤¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯12·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¡£¤½¤Î¸å¤ÏB»á¤¬¥ªー¥Êー·ó¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
A»á¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ÊÎò¤¬25Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤´Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ËÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤ëÃËÀ½¾¶È°÷¤Ïç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖL»ú·¿¤Î¼è¤Ã¼ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£²¡¤·ÈÄ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³«ÊÄ¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ìー¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è¤Ã¼ê¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥É¥¢¤¬³«¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Þ¤¿¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÏÀ³°¡£¥¦¥Á¤Ç¤Ï¥ªー¥×¥óÁ°¤ËËèÆüÉ¬¤ºÆ°ºî³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Ç¯´Ö¤â¥µ¥¦¥Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤¢¤ë¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤Î·Ð±Ä¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢Í½Ìó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Î¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¡¢µÒÂ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤µ¤ó¤È¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤¢¤Þ¤êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢A»á¤äB»á¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³«¶ÈÅö½é¤Ï¡¢ÍÌ¾¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä³ÊÆ®²È¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î³«Å¹½Ë¤¤¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬...¡×
A»á¤Ï¤â¤È¤â¤Èµ®¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎË¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤Î³«¶ÈÅö½é¤ÏSNS¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¡È¥¹¥Æ¥Þ¡É¾Ú¸À
Á°½Ð¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¿åÃåÈþ½÷¤¬¥¿¥°¤Å¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¡×¤òPR¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎA¤µ¤ó¤ÏÆ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï2023Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¤µ¤ó¤«¤éPR¤òÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø39Ëü±ß¤È¹â¤¤¤±¤É¡¢¥Ó¥¸¥¿ー²Á³Ê¤Î°Â¤¤Éô²°¤Ê¤é4¿Í¤Ç1Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤Ï¤¤¤ì¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¹âµéÎÁÍý¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡¢°û¤ßÊüÂê¤À¤«¤éºÇ¹â¡¢»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¤Ï°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¾ïÏ¢¤Î¥Æ¥¤¤Ç¼«¤é¤Î¿åÃå»Ñ¤È°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êó½·¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¿È¥Ð¥ì¤¹¤ë¤Î¤ÇÉú¤»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
°ÍÍê¤µ¤ì¤¿Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ï¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2010Ç¯Âå¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Åö»þ¤Ï·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¿¤áµ¬À©¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÅöÉ½¼¨¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Þ¤Ï·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
A¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬ー¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¹¥Æ¥ÞÅê¹Æ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¿ô½½¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤é¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó°Ê³°¤«¤é¤Ï´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹¹ðÈñ¤Ë¥«¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤º¤µ¤ó¤Ê´ÉÍýÂÎÀ©¤¬¼¡¡¹¤È¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¹âµé¥µ¥¦¥ÊÅ¹¡£¥É¥¢¤¬³«¤«¤º¡¢½õ¤±¤¬Íè¤Ê¤¤¼ÞÇ®¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Î¤Ê¤«¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¥ªー¥Êー¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿µ½Å¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ