四国地方整備局が入る高松サンポート合同庁舎 四国地方整備局は、酒を飲んで車を運転した50代の男性職員を停職6カ月の懲戒処分にしました。 四国地方整備局によると、職員は2025年7月20日早朝、自家用車に発泡酒を入れたクーラーボックスを乗せて高松市を出発し、自ら運転して足摺岬へ向かいました。その途中で酒を飲ん車を運転した上、さらに道中で発泡酒を買い足して合計10本の発泡酒を飲みました。そ