雨の夜にポルシェで飲酒事故２月27日朝８時、送検のために警視庁玉川署から上下グレーのスウェット姿で現れたのは、CMディレクターで映画監督の浜崎慎治容疑者（49）だった。署の前に報道陣が待ち構えているのを見ると下を向き、護送車に乗り込んでいった。その日の夜９時に釈放となり、再び玉川署から出てきた浜崎容疑者は白いTシャツと黒のジャケットに着替えていた。捜査員に頭を下げて玄関から出てくると、今度は真っすぐに報