仙台北署は25日、酒を飲んで車を運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）容疑で、飲食業岡本真也容疑者（51）＝仙台市＝を現行犯逮捕した。署によると、岡本容疑者はプロ野球楽天などに在籍した元選手。容疑を認めているという。逮捕容疑は25日午前8時25分ごろ、仙台市の市道を飲酒した状態で運転した疑い。署によると、信号待ちで停止していた男性（71）の運転する乗用車に追突し、男性が交番に届けた。けがはなかった