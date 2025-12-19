きょう（19日）午後5時30分前、東京・西東京市北町の住宅で、「誰もいないはずの自宅にチェーン錠がかかっている」「室内から物音も聞こえる」と、この家に住む40代の父親から110番通報がありました。【写真を見る】【速報】「誰もいないはずの自宅にチェーン錠がかかっている」 東京・西東京市で母親と息子3人の計4人が意識不明の重体、母親と長男は血を流した状態で発見警視庁警視庁によりますと、駆けつけた警察官が父親