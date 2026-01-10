年の瀬に遺体となって発見された男性は、年末には奈良県内の実家に帰省する予定だったという……。【写真を見る】「茶髪のきれいな奥さん」と近所で言われていた野村さん男性は建設会社に勤める中窪新太郎さん（27）で、「昨年12月22日夜、見るも無惨な姿で見つかりました。刃物による刺し傷や切り傷が十数カ所もあり、死後数日がたっていたとみられます」と、警視庁詰め記者。「現場は、東京都練馬区にある家賃11万円ほどの