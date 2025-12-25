〈西東京・母息子4人無理心中〉母親は「ジュリアナ東京にいそうな茶髪美人」牛刀で襲われた男性は交際相手、平日の昼間に自宅から「お母さん開けてよ」の声も集英社オンライン

母子4人死亡、近隣住民が証言「平日の昼間に『お母さん開けてよ』と」

  • 東京・西東京市の住宅街で母子4人が死亡した事件
  • 亡くなった母親と子どもの関係性について、近隣住民が証言
  • 「平日の昼間に『お母さん開けてよ』という声が聞こえた」などと語った
西東京市で母子4人死亡

