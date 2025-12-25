ニューストップ > ライフ総合ニュース > 母子4人死亡、近隣住民が証言「平日の昼間に『お母さん開けてよ』と… 西東京市で母子4人死亡 西東京市 東京都 国内の事件・事故 時事ニュース 集英社オンライン 母子4人死亡、近隣住民が証言「平日の昼間に『お母さん開けてよ』と」 2025年12月25日 20時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・西東京市の住宅街で母子4人が死亡した事件 亡くなった母親と子どもの関係性について、近隣住民が証言 「平日の昼間に『お母さん開けてよ』という声が聞こえた」などと語った 記事を読む 関連の最新ニュース 西東京市で母子4人死亡 記事時間 母子4人死亡、近隣住民が証言「平日の昼間に『お母さん開けてよ』と」 記事時間 12/25 13:12 西東京市母子4人死亡事件 懲役太郎氏が「相当ややこしい」と見解示す 記事時間 12/24 17:14 母子4人死亡事件めぐり眞鍋かをりが憤り「心中って言葉良くない」 おすすめ記事 宮根誠司氏、西東京市の母子死亡事件の母親名義の部屋での男性遺体発見に「母親を中心にして事件が動いているかのように…」 2025年12月24日 16時2分 北川景子、来年は40代「ムダな抵抗をせず自然に年を重ねたい」美的ベストビューティーウーマン 2025年12月22日 20時16分 北川景子、朝ドラ『ばけばけ』はじめ“母親役”で成長実感 反響に感謝「もっともっと頑張ろう」 2025年12月22日 19時27分 第1子妊娠中の吉田朱里 年内ラスト出演終え、年明けから産休へ「パワーアップして帰ってきたい」 2025年12月23日 18時51分 クリスマスイブに届いた嬉しいニュース！引退カーショーが第5子女児誕生を報告 「パーフェクト。本当に愛おしい」 2025年12月24日 11時0分