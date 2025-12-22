東京都西東京市で19日、36歳の母親と息子3人が倒れているのが見つかり、死亡が確認された。母親と長男が倒れていた2階の部屋は血だらけだったといい、血のついたオノと包丁1本ずつが見つかっているという。警視庁は無理心中の可能性があるとして、捜査を進めている。 〈画像〉「長男と母親が血だらけで倒れ、次男と三男は寝室のベッドに」一家が暮らしていた真新しい一軒家 自宅の鍵がかかっていた状態で、外部から侵入した跡