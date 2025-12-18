11年前、東京女子医大病院で当時2歳の男の子が鎮静剤の投与後に死亡した医療事故で、業務上過失致死の罪に問われた医師の小谷透被告（66）と福田聡史被告（44）の裁判で、検察側は小谷被告に禁錮1年6か月、福田被告に禁錮1年を求刑しました。小谷被告と福田被告は、2014年東京女子医大病院で手術を受けた当時2歳の男の子に鎮静剤「プロポフォール」を投与した後、容体に変化があったのに適切な対処をせず、男の子を死亡させた罪に