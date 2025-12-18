【小林至教授のマネーボールQ&A】#15【マネーボールQ＆A】10年20年で様変わり、契約更改の今と昔…選手と球団はどのような話し合いをしているのか【Q】毎年、12球団合わせて百数十人の選手が戦力外となるプロ野球。しかし、編成担当にとって選手のクビを切るよりも心苦しいのが、「コーチの契約解除通告」だという。一体なぜなのか。【A】プロ野球においてコーチが代わる要因はさまざまですが、私自身が球団フロントにいた経験