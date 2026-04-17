ヤクルトがまさに「予想外」の快進撃を見せている。その原動力として注目されているのが、池山隆寛・新監督（60）の手腕だ。かつて師事した故・野村克也氏は、池山監督に何を託したのか。『週刊ポスト』に語っていた「幻の後継指名」とは――。【写真】1998年、笑顔の野村克也氏とハイタッチする池山隆寛際立っている「ベンチの明るさ」ヤクルトの下馬評は惨憺たるものだった。5大スポーツ紙の専属評論家78人の予想を集計する