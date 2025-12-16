お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が、15日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。女性の誘い方を明かした。この日は、女優MEGUMI（44）、さらば青春の光の東ブクロ（40）と本音の恋愛トークを展開。リリーが東ブクロに「『家、来る？』って言おうとするじゃん。どのタイミングで言う？」と質問。東ブクロは「ほんまにムズいんですよね」と言い、「僕は傷つくのが怖いんで。だいぶ石橋をたたい