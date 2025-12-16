米スポーツサイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者が１５日（日本時間１６日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（２５）について「彼の移籍先はいまだに謎のまま。当たれば大きいが、外れれば失敗に終わる可能性も秘めている」と指摘した。同記者は、来年２月で２６歳を迎える村上の若さと、ＮＰＢ８シーズンで２６５発のパワーを魅力に挙げた一方、「メジャー