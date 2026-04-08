日本時間4月7日、MLBのオリオールズ戦に出場したホワイトソックスの村上宗隆。2番一塁でスタメン出場するも無安打に終わり、チームの連勝は惜しくも3で止まった。【写真】「ダサすぎる」村上の衝撃ユニフォームをファンが見事に“神修正”「ダサすぎる」村上のユニフォームにファンが“神対応”昨オフに東京ヤクルトスワローズからホワイトソックスに移籍した村上。球団と交わした2年契約は“お試し”契約とも見られ、長打力が