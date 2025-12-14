【明治安田J1昇格プレーオフ2025 決勝】ジェフユナイテッド千葉 1ー0 徳島ヴォルティス（12月13日／フクダ電子アリーナ）【映像】激しい接触→無念の負傷交代に号泣徳島ヴォルティスのFW渡大生が、無念の負傷交代に号泣した。5年ぶりのJ1昇格を懸けた大一番でのアクシデントにファンは衝撃を受けつつも感謝と励ましの声を送っている。12月13日の明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝で、ジェフユナイテッド千葉と徳島ヴォルティス