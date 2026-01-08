徳島がDFエウシーニョとの契約満了を発表J2の徳島ヴォルティスは1月8日、DFエウシーニョが2025シーズンをもって契約満了となったことを正式発表した。4年間にわたりチームを支えた熟練サイドバックの退団に、ファンからは「これは話変わってくる」「まじかよ」と驚きの声が上がっている。ブラジル出身で36歳のエウシーニョは、母国の複数クラブを経て2015年に川崎フロンターレへ加入。高い攻撃性能を武器にJ1連覇に大きく貢献