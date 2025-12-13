2025Ç¯12·î13Æü¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤Æ17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2005Ç¯°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤Î¸½Â¸£¹¥¯¥é¥Ö¤¬J£±¥ê¡¼¥°¤Ë´é¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤È¤Ï¡¢1992Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯Â­»þ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿10¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø¤¹¡£Åö»þ¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢²£ÉÍ¥Õ