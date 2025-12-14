J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÁÅç¤Ï0-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ëü7000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤Ç²ñ¾ì¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢À¸Á°¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊÆÁÅç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î°ä±Æ¤¬·È¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Å·¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾¡Â¼À¯¿®¤µ¤ó¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë66ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê