アップルは「折りたたみiPhone」を大量に生産してシェアの獲得を狙っていると報じられています。 ↑iPhoneの参入で折りたたみスマホ市場は活気付く。 韓国語メディアのET Newsによれば、アップルはサムスンディスプレイに対して、折りたたみiPhone向けに2200万枚の有機ELディスプレイを発注したとのこと。これは、ディスプレイ業界の予測を大幅に上回るものです。 また、これにより折りたたみiPhoneの生産目標が1000万台