調査会社のインテージが先週発表した「ことし売れたもの」のランキング。“販売額”の伸び率ランキングです。 【写真を見る】2025年売れたものランキング 3位と5位に｢コーヒー｣ 不作と円安で高騰する豆 喫茶店は苦渋の決断で値上げ 愛知･一宮市 1位：コメ前年比62％UP2位：カルシウム剤前年比23％UP3位：インスタントコーヒー前年比19％UP4位：玩具メーカー菓子前年比18％UP5