日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円６４～６６銭と前営業日比４０銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円７０～７４銭と同２４銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７３８～４０ドルと同０．００４５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS