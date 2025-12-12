今年の世相を表す「今年の漢字」（日本漢字能力検定協会）が「熊」に決まったと１２日、発表された。恒例の京都・清水寺で森清範貫主が巨大和紙に筆書きして発表した。日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で生中継。僅差２位が本命視された「米」、３位が「高」だった。順位は全国から募集した結果。事前に出演者が予想を行い、本村健太郎弁護士が「脈」と書き、司会の宮根誠司が「脈！？なにそれ？」。本村弁護士が「