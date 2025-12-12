プロ野球・ロッテは11日、「2025年ドラフト新入団選手発表会」を開催。ユニホームに袖を通した新入団選手10名が意気込みを語りました。会見の中では、自己紹介とともに「どんな選手になって周囲をビックリさせたいか」という決意表明も行われました。MAX158キロのストレートと多彩な変化球を武器としているドラフト1位・石垣元気投手は「170キロを投げてビックリさせたいです」と発表。記者陣からも驚きの声があがります。続けて「