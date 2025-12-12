ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > 生後21カ月のインドの赤ちゃんが100メートルを泳ぎ切る…タイムは インド 水泳 海外・国際ニュース 中央日報 生後21カ月のインドの赤ちゃんが100メートルを泳ぎ切る…タイムは 2025年12月12日 10時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 生後21カ月のインドの赤ちゃんが100メートルを泳いだと、地元紙が報じた わずか10分8秒で泳ぎ切ったといい、公式記録として認定されたそう 赤ちゃんの母親のSNSには、実際に泳いでいる動画が掲載されているとのこと 記事を読む おすすめ記事 水原一平受刑者、ドラマ化の陰で注目集める妻の悲壮な思い…ストレスで聴力を失い、円形脱毛症になった “もう一人の被害者” とは 2025年12月11日 21時0分 首相発言の年間大賞受賞に抗議 過労死の遺族「悲痛な声知って」 2025年12月11日 17時59分 【DASH続行に誤算？】日テレ、“説明なし”訴えた松岡昌宏にようやく“お詫び”の後手対応…新たな疑惑浮上で騒動拡大 2025年12月11日 18時0分 「おとうとのびょうきをなおして」7歳の兄がサンタに託した切実な願い 2025年12月10日 15時0分 「男の子を見ると心がわくわくする」12歳男児に水着を脱ぐよう促して下半身触った疑いで塾講師の男逮捕 「故意に触ってない」と容疑否認 2025年12月10日 12時31分