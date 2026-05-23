サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表に選出されたDF鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）が23日、デンマーク1部でのシーズンを終えて羽田空港に帰国し、取材対応で大舞台への決意を示した。「ケガなく日本に帰ってくることができて良かった。小さい頃からの夢だった舞台に立てるのはうれしい。ワクワクとドキドキという感じ。日本を代表する責任感も感じているので、少しでも日本の力になりたい。言い方が合って