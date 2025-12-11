ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ロシア映画界の巨匠がプーチン氏が出席する会合で公然と政権批判 テレビ スパイ ベネチア国際映画祭 昭和天皇 ロシア ウクライナ 読売新聞オンライン ロシア映画界の巨匠がプーチン氏が出席する会合で公然と政権批判 2025年12月11日 20時38分 リンクをコピーする 昭和天皇が主人公の「太陽」などで知られるロシア映画界の巨匠アレクサンドル・ソクーロフ監督が、プーチン露大統領も参加する会合で、当局による検閲を「深刻な問題」と批判した。言論統制が強まるロシアで公然と行った異例の政権批判が注目を集めている。発言したのは９日の人権関連の会合だ。政府がウクライナ侵略を批判する個人や団体を、欧米のスパイを意味する「外国の代理人（手先）」に指定したことについて「人を辱め 記事を読む おすすめ記事 「アメリカが領土問題でウクライナ裏切る可能性」マクロン大統領が和平案に強い不信感 ドイツ誌報じるもフランス大統領府は報道の一部否定 2025年12月5日 12時36分 韓国で炎上中…“暴力団関与説”チョ・セホは収録続行、“パワハラ疑惑”パク・ナレは活動中断 疑惑で揺れる芸人2人の対応 2025年12月8日 16時46分 保守・百田尚樹代表「身を切る改革ならキャバクラ我慢せえや！」「政治資金から使うなよ」維新2議員を猛批判 2025年12月10日 8時10分 「彼が間違えたと思っているかどうかだ」リバプール指揮官が内紛騒動でメンバー外のサラーに言及「彼と話さないとは言っていない」 2025年12月10日 15時31分 Ｇ７とＥＵ、ロシア産原油の海上輸送禁止に向け協議…トランプ政権が制裁強化に踏み切るかは不透明 2025年12月6日 19時18分