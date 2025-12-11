アイ・ケイ・ケイホールディングス [東証Ｐ] が12月11日後場(15:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比25.1％減の18.9億円になり、26年10月期も前期比37.8％減の11.7億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.7％増の11.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の14.3％→16.7％に上昇した。 株探ニュース