シンクロ・フードが大幅続伸している。英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）は１０日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書のなかで、株式保有比率が従来の２３．２７％から２５．６７％に上昇しており、思惑視した買いが進んでいる。ＡＶＩは９日にも保有割合が増加したことを報告していた。１０日の変更報告書の報告義務発生日は１２月３日。保有目的は「純投資及び重要提