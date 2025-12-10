タナベコンサルティンググループは後場プラスに転じている。午後１時ごろに、上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．６２％）、または１億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は１２月１５日から来年１月３１日までで、機動的な株式・資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて、中期経営計画で目標に掲げる「ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）１０％」の達成と、更なる企業価