不倫がバレそうになり…マンション10階の窓から女性が逃げる 中国
2025年12月10日 9時21分

ざっくり言うと
中国のマンションで、不倫相手の配偶者に見つかりそうになった女性
窓から外へ逃げ出し、建物外壁の配管や窓枠に沿って下の階へ降りたそう
現地報道によると、不倫相手の男性が女性を窓の外側へ押し出したとのこと