７月にイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団し、無所属となっている元日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）が、オランダ１部アヤックスと今季終了までの契約で大筋合意に達したと９日、オランダ紙「テレフラーフ」や「ＶｏｅｔｂａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ」（電子版）が相次いで報じた。「テレフラーフ」は「（冨安が）メディカルチェックに合格することを条件に今季終了までの契約にサインした」とし、コンディシ