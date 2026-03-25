ブンデスリーガ移籍後初の代表招集となったDF安藤智哉(ザンクト・パウリ)の負傷辞退に始まり、長期離脱明けで1年9か月ぶりの復帰を果たしたDF冨安健洋(アヤックス)の合流も見送られ、依然としてアクシデントが続発している日本代表のディフェンスライン。昨年9〜11月の連続シリーズで存在感を示したDF渡辺剛にかかる期待は今回も大きくなりそうだ。渡辺はW杯出場国との対戦が続いた昨年9〜11月の国際Aマッチ6試合のうち、メキ