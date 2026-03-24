日本代表は24日、スコットランド戦（28日）イングランド戦（31日）を行う英国合宿を開始。約1年9カ月ぶりにメンバーに名を連ねたDF冨安健洋（27＝アヤックス）が合宿参加を辞退する可能性が出てきた。当初は23日にチームに合流予定だったが、22日のフェイエノールト戦で右太ももに違和感を訴えて途中交代し、クラブでコンディションを確認するために予定を変更。日本協会の山本昌邦技術委員長（67）は「来る、来ないも含めて、