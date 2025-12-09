国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は８日までに、２６年北中米Ｗ杯の全試合で天候や気温に関わらず、飲水タイムを設けると発表した。選手が水分補給できるように、前半２２分と後半２２分でそれぞれ３分間試合を中断する。北中米Ｗ杯は米国南部やメキシコで行われる試合は気温が３０度を超える環境下で行われる可能性もあり、暑熱対策が懸念されている。