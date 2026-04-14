この先1週間も暖かい空気が優勢で、晴れた日は夏のような暑さになる所が増えるでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。暑くなり始めの今から、体が暑さに慣れる(暑熱順化)ための対策をすると良いです。19日からは夏のような暑さが続く明日15日(水)は広い範囲で雨が降るため、最高気温は20℃前後の所が多いでしょう。それでも平年並みか高い予想です。16日(木)の日中は天気が回復して、西日本を中心に最高気温が25℃以上の