コーセーアールイーがしっかり。８日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、営業利益を５億７００万円から５億９５００万円（前期比８５．１％増）へ、純利益を３億８０００万円から５億３１００万円（同５５．９％増）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は１０３億１０００万円から１００億１６００万円（同３１．０％増）へやや下方修正したものの、販売費などの効率化に