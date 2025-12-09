コーセーアールイー<3246.T>がしっかり。８日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、営業利益を５億７００万円から５億９５００万円（前期比８５．１％増）へ、純利益を３億８０００万円から５億３１００万円（同５５．９％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は１０３億１０００万円から１００億１６００万円（同３１．０％増）へやや下方修正したものの、販売費などの効率化に努め、経費支出の抑制を行っていることが利益を押し上げる。また、賃料収入の増加と係争中の案件について和解が成立したため、和解金を営業外収益へ計上予定であることも寄与する。



同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高３８億５８００万円（前年同期比１３．３％減）、営業損益１億５７００万円の赤字（前年同期１８００万円の赤字）、最終損益３２００万円の赤字（同８３００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS