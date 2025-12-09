６月に政界を引退した自民党元幹事長の石原伸晃氏が、愛車を披露した。９日に自身のインスタグラムを更新し、１１月に放送されたテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・後１時）に出演した際に、駐車場で撮影した写真をアップした。ブルーの車に足をかけてポーズ。「＃ルーミー＃愛車＃徹子の部屋＃街乗り」とハッシュタグで車種を明かした。高級外車かと思いきや、意外な愛車にフォロワーは「庶民的な。ビックリ」と