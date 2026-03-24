元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏の家族ショットが公開された。日本テレビの公式インスタグラムが２４日までに更新され、伸晃氏がゲスト出演した２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・後９時）の様子をアップ。元女優の妻・里紗さん、娘・佐知子さん、息子・伸武也さんもスタジオに登場した。里紗さんは最近、伸晃氏のインスタグラムに時々登場することはあったが、子どもたちとの共演は珍しい