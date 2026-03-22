岸田文雄元首相が、23日午後9時放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』にサプライズ出演し、石原伸晃との長年の関係や首相時代の本音を語る。普段は見られない柔らかな表情とユーモアを交えたトークで、政界の裏側が垣間見える内容となる。【写真】妻と登場した石原伸晃番組では、石原伸晃と30年以上の付き合いがある岸田氏が登場。「伸晃さんが2回自民党総裁選挙に出た時、私は2回とも伸晃派でしたから」と振り返り