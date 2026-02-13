大臣も務めた石原伸晃氏と冬季競技の深い関係ミラノ・コルティナ五輪で、日本が銀メダルを獲得したフィギュアスケート団体の客席に政界の大物がいたと話題になっている。「映ってたよね？」「本人かなぁ」とネットで話題になっていたところ、実際にミラノに滞在し、日本代表選手を激励している姿が公開された。フィギュア会場の客席に座っている姿が中継に映ったと話題になっていたのは、環境大臣や国土交通大臣を務めた元衆議