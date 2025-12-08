¸µK-1°¦ÂëÎ¼¡ß76ºÐ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡ªÆó¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¡×¤ò¸ì¤ë
¸µK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¸¶±Õ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°¦ÂëÎ¼»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î¶ÚÆùÈÓ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¡Ê¥ë¡¼¥ß¡¼¥È¡Ë¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆùÉáµÚ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë76ºÐ¤Î¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¼ÒÄ¹¡×¤³¤ÈÄ¹Í§¿·»á¤âÅÐ¾ì¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î·ò¹¯¿©¤È¤·¤ÆÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤Î¼ÂÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£¡Öµí¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¥«¥í¥ê¡¼¡¢»é¼Á¤Ï1%°Ê²¼¡×¸µK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤âÓ¹¤Ã¤¿¡ÈÀÖ¿È¤Î¾×·â¡É
ÅÔÆâ¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¥í¥Ã¥Á¡×¤òË¬¤ì¤¿°¦Âë»á¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Î¥Ò¥ìÆù¤È¥â¥âÆù¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ600g¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤À¡£¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Ëµ¤µ¤ì¤¿±ÉÍÜ²Á--¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á23.6g¡¢»é¼Á¤ï¤º¤«0.9g¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë--¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¡¢°¦Âë»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ºÇ¶¯¤ÎPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¸¥Ó¥¨¡ÊÌîÀ¸Ä»½ÃÆù¡Ë¤À¤¬¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤¿°¦Âë»á¤ÎÈ¿±þ¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯½¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢ÍÓÆù¡Ê¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ò¥ìÆù¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¡¢¥â¥âÆù¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢600g¤ò¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¤·¤¿¡£¡Ö¿©¸å¤Î°ß¤â¤¿¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÎý½¬¤Ë¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê·Ú¤µ¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¾Ã²½¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¢£76ºÐ¤Ç¸½Ìò¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡ª¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¼ÒÄ¹¡×¤¬¸ì¤ë¶Ã¤¤Î¸ú²Ì
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÉáµÚ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ¹Í§¿®»á¤À¡£¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¥í¥Ã¥Â¡×¤Ë¤â¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£76ºÐ¤Ë¤·¤Æ¸½Ìò¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤ë¡ÈÅ´¿Í¡É¤À¡£
Ä¹Í§»á¤¬¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ìó40Ç¯Á°¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿°ìËÜ¤ÎÏÀÊ¸¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤Ë¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Èà¤é¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤ËÃåÌÜ¡£¼«¿È¤Î¿©À¸³è¤ò¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆùÃæ¿´¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢50Âå¤Ç¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤òºÆ³«¤·¡¢70Âå¸åÈ¾¤Îº£¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ä¹Í§»á¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë²¿¤è¤ê¤Î¾Ú¸À¤À¡£
¢£¤Ê¤¼¡Öµæ¶Ë¤Î¥¨¥³Æù¡×¤Ê¤Î¤«¡© °ÂÁ´À¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ì£¤ä±ÉÍÜ²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤¬»ý¤Ä¡Ö°ÂÁ´À¡×¤È¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦´°Á´¤ÊÅ·Á³Æù: ²ÈÃÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌîÀ¸¤Î¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹³À¸Êª¼Á¤äÅº²ÃÊª¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÆù¡×¤À¡£
¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢: Êá³Í¤ÏÌë´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ°Êª¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦°ì½Ö¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆù¼Á¤¬¹ÅÄ¾¤»¤º½À¤é¤«¤¤¤Þ¤ÞÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¦´Ä¶ÊÝÁ´: Áý¤¨¤¹¤®¤¿¸ÄÂÎ¤òÀ¯ÉÜ¤Î´ÉÍý²¼¤Ç·×²èÅª¤ËÊá³Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©ºà¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¥í¥Ã¥Á¤ÎÅ¹°÷¡¦ÎëÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï·ÜÆù¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¡Ê¶Ú¥È¥ì°¦¹¥²È¡Ë¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¸ü¤¯¡¢Å´Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é½÷ÀµÒ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ø
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¡¢Îã¤¨¤Ð¤¹¤¾Æ¤¤äÅâÍÈ¤²¤Ë¤â¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ëÄ¹Í§»á¡£°¦Âë»á¤â¡Ö°ìÅÙ¿©¤Ù¤ì¤ÐÆüËÜ¿Í¤ÎÌ£³Ð¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦Äã»é¼Á¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µí¡¢ÆÚ¡¢·Ü¤Ë¼¡¤°¡ÖÂè4¤ÎÆù¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
