Ä¹Ã«ÀîÍµ°ì»á¤ÎÌ¡²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¥à ¥´¡¼¥¹¥È¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¥Ë¥á¤ò¡¢¿ßË¼¤Á¤ã¤¦¤è¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ÈYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£CLIP STUDIO PAINT¤ÈAdobe After Effects¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢Áíºî²èËç¿ô¤Ï2514Ëç¡¢À½ºî´ü´Ö¤Ï1Ç¯2¥«·î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú¼êÉÁ¤­¡Û¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¥´¡¼¥¹¥È¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¢¥Ë¥á¡Û¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÁíºî²èËç¿ô2514Ëç¡¢À©ºî´ü´Ö1Ç¯2¥ö·î»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡ÖASTEROIDAL¡×¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¤Ø¤Î°¦¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·