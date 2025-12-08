長谷川裕一氏の漫画「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」のファンアニメを、厨房ちゃうよさんがニコニコ動画とYouTubeで公開しました。CLIP STUDIO PAINTとAdobe After Effectsで制作され、総作画枚数は2514枚、製作期間は1年2カ月だそうです。



【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - ニコニコ動画

【手描き】クロスボーンガンダムゴースト【ファンアニメ】 - YouTube

ゴーストガンダム





ファントムライトを発動



ゴーストガンダムに登場するフォント・ボー。



作者である長谷川氏のタッチが再現されています。



モビルスーツ戦はスピーディーですさまじい迫力。



ゴーストガンダムとミダスの死闘も。



このファンアニメMVは、ニコニコ動画のアニメカテゴリで1位を獲得しています。



使用されている楽曲のタイトルは「ASTEROIDAL」で、クリエイターグループ・キネマ106によってこのファンアニメ用に書き下ろされたもの。

ASTEROIDAL ◇◆◇ キネマ106（クロスボーンガンダムゴーストファンアニメ書き下ろし楽曲フルバージョン） - YouTube

Xには制作を手伝ったスタッフもポストしており、中には線画なども公開されています。





なお、ファンアニメを監督した厨房ちゃうよさんは、過去にも機動戦士クロスボーンガンダムのOP風動画やFate/Grand Orderのコラボイベント告知CM風動画などを公開しており、どれも高いクオリティで制作されています。

【フルカラー】機動戦士クロスボーンガンダム　OP風動画【手描き】 - ニコニコ動画

【FGO】Fate/Grand Order☓ガンダムコラボイベントCM - ニコニコ動画

【FGO】Fate/Grand Order☓月姫コラボイベントCM - ニコニコ動画

