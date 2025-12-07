現在、「片目シンガー」として活動し、今年8月にメジャーデビュー曲をリリースしたかたのめいさん。彼女は19歳の時にアルバイト先での事故で左目をほぼ失明した。そのつらい体験と、それを乗り越えていった過程を語ってもらった。【衝撃画像】「かなりグロテスクな見た目でした」割れたグラスが刺さり、眼球が破裂したかたのめいさんの左目を写真で見るかたのめいさん©文藝春秋◆◆◆「眼球が破裂してしまっていた」専門