12月6日、女優の中山美穂さん（享年54）が不慮の事故で亡くなってから、ちょうど1年が経った。’80年代前半に芸能界デビューし、またたく間にトップアイドルに上りつめた美穂さん。’90年代には映画『Love Letter』（岩井俊二監督）やドラマ『眠れる森』（フジテレビ系）などの映像作品で女優としての評価も確固たるものに。その後は結婚や出産で一時的に芸能界から遠ざかる時期はあったものの、再び女優業を活発化させ、’19年か