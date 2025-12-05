◇フィギュアスケート グランプリファイナル(5日、IGアリーナ)グランプリ（GP）シリーズの上位6選手が出場するGPファイナル。ペアを結成した地でもある名古屋で三浦璃来選手・木原龍一選手組が3シーズンぶりのGPファイナル制覇を達成しました。ショートプログラムは77.32点で2位のイタリアペアに0.1点差をつけ首位でスタートした「りくりゅう」ペア。前日と同じく6番目に登場すると冒頭の3回転ツイストリフトを成功、しかし続くコ