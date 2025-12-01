私はアイカ。昔から過干渉な母にうんざりしていました。そんな私も大人になり、結婚を前提に同棲することをヒロトとふたりで報告しに行きました。すると母は同棲に大反対。しかも反対するだけでなく、次々に非常識な要求を突きつけてきて、私たちは呆れてしまいました。父が慌ててなだめてくれたおかげで、どうにか同棲の許可は得ましたが……母の過干渉な態度には心底うんざり。母は私の交友関係にも口を出して、行動を制限してい